Afrique du Sud - Tonga : voir le résumé en 15 minutes

Revivez en vidéo le résumé version 15 minutes de la rencontre entre l'Afrique du Sud et les Tonga, match comptant pour la 4e journée de la phase de groupes de la Coupe du monde de rugby 2023 (poule B). Au stade Vélodrome à Marseille, les Springboks et les Ikale Tahi ont proposé un superbe spectacle, avec beaucoup d'essais et du beau jeu. Les champions du monde en titre se sont rassurés après leur défaite face à l'Irlande.