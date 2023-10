Angleterre - Afrique du Sud (6-0) : ça a chauffé entre les deux équipes

Revivez en vidéo le début de bagarre générale lors de la demi-finale de la Coupe du monde de rugby 2023 entre l'Angleterre et l'Afrique du Sud. A la 15e minute de la rencontre jouée au Stade de France à Saint-Denis (Paris), les esprits se sont échauffés entre les Springboks et les joueurs du XV de la Rose. Manu Tuilagi a en effet effectué un mauvais geste sur Cobus Reinach après une récupération de balle anglaise et déclenché la colère du demi de mêlée des Boks et du MHR.