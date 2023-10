Angleterre - Afrique du Sud : voir le résumé en 10 minutes

Revivez en vidéo en version 10 minutes le résumé de la demi-finale de la Coupe du monde de rugby 2023 entre l'Angleterre et l'Afrique du Sud. Dans cette rencontre jouée au stade de France à Saint-Denis (Paris), le XV de la Rose et les Springboks ont disputé un duel très tactique, serré et marqué par des conditions de jeu difficile à cause de la pluie et du vent. Longtemps aux commandes de la rencontre, les Anglais et Owen Farrell ont eu plus de mal à finir face au banc très efficace des Boks.