Angleterre - Argentine : le match de George Ford

Revivez en vidéo les meilleurs moments de la prestation de George Ford lors de la rencontre entre l'Angleterre et l'Argentine (27-10), match comptant pour la 1ère journée de la phase de groupes de la Coupe du monde 2023 (poule D). Le demi d'ouverture du XV de la rose a inscrit les 27 points de son équipe face aux Pumas. Il a passé six pénalités et trois drops. Forcément, une telle prestation au pied fait penser au mythique Jonny Wilkinson, champion du monde en 2003 avec l'Angleterre.