Angleterre - Argentine : le résumé du match en 5 minutes

Revivez en vidéo le résumé de la rencontre entre l'Angleterre et l'Argentine (27-10), match comptant pour la 1ère journée de la phase de groupes de la Coupe du monde 2023 (poule D). Porté par son buteur George Ford, le XV de la rose, pourtant réduit à 14 après l'expulsion de Tom Curry en première période, a logiquement dominé une Argentine indisciplinée et maladroite. Le demi d'ouverture anglais a inscrit les 27 points de son équipe, au pied. Il a même inscrit trois drops en huit minutes en première période. Agressifs en défense et malins, les hommes de Steve Borthwick ont convaincu dans l'ensemble pour leur entrée en lice, même en l'absence d'Owen Farrell, suspendu.