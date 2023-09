Angleterre - Chili : voir le résumé du match

Revivez en vidéo le résumé de la rencontre entre l'Angleterre et le Chili, match comptant pour la 3e journée de la phase de groupes de la Coupe du monde de rugby 2023 (poule D). Au stade Pierre-Mauroy à Lille, le XV de la Rose et les Condors ont proposé un match riche en spectacle. Après une bonne entame, le Chili a complètement craqué et laissé l'Angleterre dérouler son rugby. Marcus Smith et Owen Farrell ont brillé lors de ce match, mais Henry Arundell a marqué les esprits avec son quintuplé.