Angleterre - Japon : le résumé du match en 10 minutes

Revivez en vidéo le résumé en version 15 minutes de la rencontre entre l'Angleterre et le Japon, match comptant pour la 2e journée de la phase de groupes (poule D). Le XV de la Rose et les Cherry Blossoms ont proposé un match ouvert au public présent au stade de Nice, même si les Anglais n'ont pas vraiment convaincu dans le jeu. George Ford s'est une nouvelle fois illustré avec son jeu au pied pour cette deuxième sortie des champions du monde 2003 dans ce Mondial de rugby organisé en France. Ce succès leur permet d'entrevoir les quarts de finale, puisqu'ils ont joué les deux rencontres les plus difficiles face aux Pumas de l'Argentine et le Japon.