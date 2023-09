Angleterre - Japon : tous les essais

Revivez en vidéo tous les essais de la rencontre entre l'Angleterre et le Japon, match comptant pour la 2e journée de la phase de groupes (poule D). Il y a eu quatre essais lors de ce match joué au stade de Nice et ces quatre essais ont tous été marqués par le XV de la Rose, malgré ses difficultés dans le jeu face aux Cherry Blossoms. Lewis Ludlam (24e), Courtney Lawes (56e), Freddie Steward (66e) et Joe Marchant (79e) ont été les marqueurs anglais.