Angleterre - Samoa : voir tous les essais du match

Revivez en vidéo tous les essais de la rencontre entre l'Angleterre et les Samoa, match comptant pour la 4e journée de la phase de groupes de la Coupe du monde de rugby 2023 (poule D). Dans ce match joué au Stade Pierre-Mauroy, à Lille, le XV de la Rose et les Manua Samoa ont marqué quatre essais : deux pour les hommes de Steve Borthwick (Ollie Chessum et Danny Care) et deux pour les Samoan (doublé pour Nigel Ah-Wong).