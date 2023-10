Antoine Dupont, la frustration

Revivez en vidéo le sujet consacré à Antoine Dupont, une semaine après l'élimination du XV de France de la Coupe du monde de rugby 2023 face à l'Afrique du Sud (28-29). Auteur d'une très belle compétition, et tête à penser du succès inaugural face aux All Blacks lors du match d'ouverture, le demi de mêlée de l'équipe de France et du Stade Toulousain a connu une suite de compétition plus compliquée avec sa fracture maxillo- zygomatique. De retour pour le quart de finale face aux Springboks, Dupont a récité son rugby pendant une heure avant de plonger physiquement comme le reste des Bleus. Le temps est désormais à la projection pour les Jeux Olympiques de Paris 2024, s'il souhaite y participer, puis la Coupe du monde de rugby 2027 en Australie. Un sujet de Thomas Suteau.