Argentine - Nouvelle-Zélande (6-27) : voir l'essai d'Aaron Smith

Revivez en vidéo le quatrième essai de la Nouvelle-Zélande face à l’Argentine vendredi soir au Stade de France, dans le cadre de la première demi-finale de la Coupe du monde de rugby 2023, à suivre sur TF1. Les All Blacks ont attaqué le second acte à toute allure, et suite à une mêlée, Aaron Smith s’est offert une superbe action individuelle avec deux feintes de passe.