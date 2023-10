Argentine - Nouvelle-Zélande (6-34) : voir le deuxième essai Frizell

Revivez en vidéo le cinquième essai de la Nouvelle-Zélande face à l’Argentine vendredi soir au Stade de France, dans le cadre de la première demi-finale de la Coupe du monde de rugby 2023, à suivre sur TF1. Les All Blacks ont attaqué le second acte très fort en marquant d’entrée, et ont encore enfoncé le clou quelques minutes plus tard, avec un doublé pour Shannon Frizell.