Au coeur des Blacks, épisode 5 : finir le travail

Revivez en vidéo le cinquième épisode d'Au cœur des Blacks". Notre journaliste Marine Marck était en immersion avec l'équipe de Nouvelle-Zélande qui s'est qualifiée pour sa cinquième finale de Coupe du monde de rugby après sa victoire en demie contre les Pumas (6-44) au Stade de France. Les coéquipiers d'Aaron Smith et Sam Cane devront battre les Springboks en finale le samedi 28 octobre prochain (match à suivre sur TF1 et MYTF1) pour décrocher un quatrième sacre dans la compétition après 1987, 2011 et 2015. Les All Blacks veulent finir le travail, eux qui sont montés en régime tout au long du Mondial.