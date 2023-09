Australie - Fidji : le chant victorieux des Flying Fijians à la fin du match

Revivez en vidéo le chant des Fidjiens après la rencontre entre l'Australie et les Fidji, match comptant pour la phase de groupes de la Coupe du monde de rugby 2023 (poule C). Joué au stade Geoffroy-Guichard, à Saint-Etienne, ce match a proposé un superbe spectacle et une victoire surprise des Flying Fijians face aux Wallabies. Ce qui a conduit à ce chant de la victoire.