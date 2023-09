Australie - Fidji : tous les essais

Revivez en vidéo tous les essais de la rencontre entre l'Australie et les Fidji, match comptant pour la phase de groupes de la Coupe du monde de rugby 2023 (poule C). Joué au stade Geoffroy-Guichard, à Saint-Etienne, ce match a vu trois essais être marqués les acteurs du jeu. Les Wallabies en ont marqué deux grâce à Mark Nawaqanitawase et Suli Vunivalu. Les Flying Fijians ont pu compter sur l'essai de Josua Tuisova.