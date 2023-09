Australie - Georgie (21-3) L'énorme K.-O. de Tate McDermott

Revivez en vidéo l'énorme K.-O. subi par l'Australien Tate McDermott lors de la rencontre entre l'Australie et la Géorgie, match comptant pour la 1ère journée de la phase de groupes de la Coupe du monde 2023 de rugby (poule C). A la 35e minute de la rencontre, le demi de mêlée a reçu un vilain coup de genou sur la tempe et a fini complètement sonné sur la pelouse. Après avoir été pris en charge par le staff médical des Wallabies, le joueur de 24 ans s'est finalement relevé avant d'être remplacé.