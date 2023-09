Australie - Georgie : tous les essais

Revivez en vidéo les essais de la rencontre entre l'Australie et la Géorgie (35-15), match comptant pour la 1ère journée de la phase de groupes de la Coupe du monde 2023 de rugby (poule C). Il y a eu six essais dans cette rencontre disputée au stade de France : quatre pour les Wallabies d'Eddie Jones et deux pour la Géorgie. Jordan Petaia (2e), Mark Nawaqanitawase (9e) et Ben Donaldson (56e, 69e) ont marqué les essais australiens. Luka Ivanishvili (47e) et Beka Gigashvili (80e) ont été les marqueurs du côté géorgien.