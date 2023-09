Australie - Georgie : le résumé du match

Revivez en vidéo le résumé de la rencontre entre l'Australie et la Géorgie (35-15), match comptant pour la 1ère journée de la phase de groupes de la Coupe du monde 2023 de rugby (poule C). Favoris de ce match, malgré leur préparation ratée pour la compétition, les hommes d'Eddie Jones ont convaincu pour leur entrée en lice au stade de France. Emmenés par les brillants Jordan Petaia et Ben Donaldson, les Wallabies ont passé quatre essais lors de ce match plutôt plaisant.