Australie - Portugal : voir le résumé du match

Revivez en vidéo le résumé de la rencontre entre l'Australie et le Portugal, match comptant pour la 4e journée de la phase de groupes de la Coupe du monde de rugby 2023 (poule C). Au stade Geoffroy-Guichard à Saint-Etienne, les Wallabies et les Lobos de Patrice Lagisquet ont proposé un superbe match de rugby au public. L'équipe d'Eddie Jones est toujours en vie dans la quête des quarts de finale, mais elle n'a pas plus son destin entre ses mains par rapport aux Fidji.