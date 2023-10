Australie - Portugal : voir tous les essais

Revivez en vidéo tous les essais de la rencontre entre l'Australie et le Portugal, match comptant pour la 4e journée de la phase de groupes de la Coupe du monde de rugby 2023 (poule C). Au stade Geoffroy-Guichard à Saint-Etienne, les Wallabies et les Lobos ont inscrit 7 essais : 5 pour les champions du monde 2003 qui ont pris le bonus offensif et 2 pour les hommes de Patrice Lagisquet, admirables de volonté.