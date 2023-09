Cyril Baille : "J'ai douté"

Christian Califano En savoir plus sur

Revivez en vidéo l'entretien de Cyril Baille avec notre consultant Christian Califano dans Le Studio du Mag de la Coupe du monde de rugby 2023. Au micro de TF1, le pilier de l'équipe de France de rugby et du Stade Toulousain est revenu sur sa blessure au mollet lors de la préparation au Mondial et son retour sur la pelouse au Vélodrome lors de la rencontre entre les Bleus et la Namibie (96-0). S'il s'est bien passé, ce retour à la compétition était redouté par celui qui est un cadre du XV de France de Fabien Galthié.