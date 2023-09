Damian Penaud sur France - All Blacks : "Ne pas gâcher le travail qui a été fait"

En savoir plus sur Christian Califano

Revivez en vidéo l'entretien de Damian Penaud donné au Mag et à Christian Califano après la victoire de l'équipe de France face aux All Blacks (27-10) lors du match d'ouverture de la Coupe du monde de rugby 2023. Interrogé sur son essai, la vie de groupe et le succès face à la Nouvelle-Zélande, l'ailier s'est confié comme jamais. Il a réaffirmé que la force des Bleus était le collectif et appelé à ne pas se reposer sur ses lauriers lors de la suite de la compétition.