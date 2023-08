Ecosse - France (10-21) : L'essai du bout de doigts de Darcy Graham après l'utilisation de l'arbitrage vidéo !

Vivez le premier match de préparation du XV de France avant la Coupe du Monde de Rugby 2023 ! Avant le coup d’envoi de la Coupe du Monde de Rugby 2023, TF1 proposera aux téléspectateurs l’intégralité des matchs de préparation du XV de France en direct sur TF1 et MYTF1. A commencer par la rencontre Ecosse -France jouée à Edimbourg et commentée par Benjamin KAYSER, ancien international Français de rugby à XV et François TRILLO, journaliste et ancien joueur français de rugby à XV. En bord de terrain, ils seront accompagnés de Christian CALIFANO.