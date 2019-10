Nouvelle attaque écossaise qui termine sur Maitland. L'ailier déborde la défense des Samoa collé à la ligne de touche et glisse jusqu'à l'en-but mais Fidow revient et pousse irrégulièrement en dehors du terrain. L'arbitre accorde un essai de pénalité et délivre un second carton jaune synonyme de rouge à Fidow.