Fidji - Portugal : voir tous les essais

Revivez en vidéo tous les essais de la rencontre entre les Fidji et le Portugal, match comptant pour la 4e journée de la phase de groupes de la Coupe du monde de rugby 2023 (poule C). Dans ce match joué au Stadium de Toulouse, le public a eu droit à un beau spectacle entre les Flying Fijians et Os Lobos. Au total : cinq essais ont été marqués lors de ce duel (2 pour les Fidji, 3 pour les Portugais). Les Fidjiens ce qualifient pour les quarts de finale de la coupe du monde au détriment des Australiens grâce au goal-average.