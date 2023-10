France - Afrique du Sud (22-19) : Voir le carton jaune d'Eben Etzebeth et la belle pénalité de Thomas Ramos

Revivez en vidéo le carton jaune adressé à Eben Etzebeth et la pénalité réussie des Bleus lors du quart de finale de la Coupe du monde de rugby 2023 entre l'équipe de France et l'Afrique du Sud. Dans cette rencontre jouée au stade de France à Saint-Denis (Paris), le capitaine des Springboks, Eben Etzebeth, a reçu un carton jaune pour un contact tête à tête avec Uini Atonio. Thomas Ramos a ensuite passé la pénalité donnée aux Bleus par l'arbitre et mis l'équipe d'Antoine Dupont aux commandes du match avant la pause avec un score de 22-19.