France - Afrique du Sud : voir le résumé en 5 minutes

Revivez en vidéo le résumé version 5 minutes du quart de finale de la Coupe du monde de rugby 2023 entre l'équipe de France et les Springboks. Dans cette rencontre jouée au stade de France à Saint-Denis (Paris), les Bleus et les Springboks ont disputé un magnifique match de rugby. Avec un grand Antoine Dupont à la baguette, les Bleus ont fini devant à la pause avec un avantage de 22-19. Mais les Boks ont renversé le score en seconde période où le match a changé de physionomie. Après le duel fou et endiablé, le jeu s'est durci et les Bleus n'ont pas pu répondre.