France - Australie : tous les essais du match

Retrouvez tous les essais du match entre la France et l'Australie, dernière rencontre de préparation avant le mondial Dernier match de préparation pour le XV de France : vivez France - Australie ! La rencontre est commentée par le duo composé de Benjamin KAYSER, ancien international français de rugby à XV, et de François TRILLO, journaliste et ancien joueur français de rugby à XV. En bord de terrain, ils seront accompagnés de Christian CALIFANO, ancien international français et consultant depuis 2011 sur TF1.