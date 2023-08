France - Fidji (6-0) : Revivez la deuxième pénalité transformée en faveur des Bleus !

Melvyn Jaminet creuse l'écart au score avec cette deuxième penalité ! Très bonne entame de match pour les Tricolores ! Avant-dernier match de préparation pour le XV de France : vivez France - Fidji ! La rencontre est commentée par le duo composé de Benjamin Kayser, ancien international français de rugby à XV, et de François Trillo, journaliste et ancien joueur français de rugby à XV. En bord de terrain, ils seront accompagnés de Christian Califano, ancien international français et consultant depuis 2011 sur TF1.