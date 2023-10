France - Italie (24-0) : voir l'essai de Thomas Ramos

Revivez en vidéo le troisième essai des Bleus lors de la rencontre entre l'équipe de France et l'Italie, match comptant pour la 4e journée de la phase de groupes de la Coupe du monde de rugby 2023, dans la poule A. A la 22e minute de la rencontre jouée au Groupama Stadium, à Lyon, Matthieu Jalibert et Damian Penaud ont parfaitement combiné, Gaël Fickou a servi de relais et Thomas Ramos a conclu en beauté.