France - Italie (31-0) : voir l'essai du bonus offensif de Damian Penaud

Revivez en vidéo le quatrième essai des Bleus lors de la rencontre entre l'équipe de France et l'Italie, match comptant pour la 4e journée de la phase de groupes de la Coupe du monde de rugby 2023, dans la poule A. A la 38e minute de la rencontre jouée au Groupama Stadium, à Lyon, Matthieu Jalibert a mis Damian Penaud sur orbite d’un coup de pied magnifique, et l’ailier des Bleus ne s’est pas privé pour aller s’offrir un doublé… et le bonus offensif aux Bleus.