France - Italie (57-7) : voir le deuxième essai de Moefana

Revivez en vidéo le huitième et dernier essai des Bleus lors de la rencontre entre l'équipe de France et l'Italie, match comptant pour la 4e journée de la phase de groupes de la Coupe du monde de rugby 2023 (poule A). A la 75e minute de la rencontre jouée au Groupama Stadium (stade de Lyon), à Lyon, Yoram Moefana a marqué un doublé et encore alourdi le score pour les hommes de Fabien Galthié. Melvyn Jaminet a manqué la transformation.