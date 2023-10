France - Italie : voir le résumé en 5 minutes

Revivez en vidéo le résumé version 5 minutes de la rencontre entre l'équipe de France et l'Italie, match comptant pour la 4e journée de la phase de groupes de la Coupe du monde de rugby 2023 (poule A). Cette rencontre jouée au Groupama Stadium (stade de Lyon), à Lyon, a permis aux hommes de Fabien Galthié de régaler le public avec du jeu et beaucoup d'essais. Les coéquipiers de Matthieu Jalibert ont assuré la première place de la poule A et rejoint les quarts de finale.