France - Namibie (40-0) : voir l'essai de Thibaud Flament

Revivez en vidéo le sixième essai du XV de France contre la Namibie jeudi soir, lors de la 3e journée de la phase de groupes de la Coupe du monde de rugby 2023. Thibaud Flament a profité d’une échappée d’Anthony Jelonch – qui avait vu un essai lui être refusé deux minutes plus tôt – pour arriver en second couteau et alourdir la marque face à des Namibiens totalement dépassés au stade Vélodrome.