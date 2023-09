France - Nouvelle Zélande (9-13) : Le deuxième essai "contesté" de Mark Telea

Revivez en vidéo le deuxième essai néo-zélandais face à l’équipe de France vendredi soir au Stade de France, dans le cadre du match d’ouverture de la Coupe du monde de rugby 2023. Déjà auteur de l’ouverture du score, Mark Telea a remis ça au retour des vestiaires après une entame de second acte qui était pourtant encourageante du côté des hommes de Fabien Galthié. Décalé par une passe… très limite de Rieko Ioane, l’ailier des All Blacks a porté le score à 9-13 pour les All Blacks.