France - Nouvelle Zélande : le résumé du match en 10 minutes

L'équipe de France a dominé la Nouvelle-Zélande vendredi soir (27-13) lors du match d'ouverture de la Coupe du monde de rugby 2023, au stade de France. Les Bleus ont notamment pu compter sur la précision du jeu au pied de leur arrière Thomas Ramos, et sur des essais de Damian Penaud et Melvyn Jaminet, même s'ils ont souffert face à Mark Telea. Une entame idéale pour Fabien Galthié et ses troupes. Revivez en vidéo et en 10 minutes les meilleurs moments de cette rencontre.