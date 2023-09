France - Nouvelle Zélande : tous les essais

L'équipe de France a dominé la Nouvelle-Zélande vendredi soir (27-13) lors du match d'ouverture de la Coupe du monde de rugby 2023, au stade de France. Mais les hommes de Fabien Galthié n’ont pas vécu un match tranquille pour autant, souffrant face à la vitesse de Mark Telea, auteur de deux essais. Heureusement pour les Bleus, Damian Penaud et Melvyn Jaminet lui ont répondu, et Thomas Ramos a été quasi parfait au pied. Revivez les quatre essais de cette rencontre entre la France et les All Blacks.