France - Uruguay (20-12) : voir l'essai tout en puissance de Mauvaka !

Revivez en vidéo le deuxième essai du XV de France face à l’Uruguay jeudi soir, dans le cadre de la deuxième journée de la phase de groupes de la Coupe du monde de rugby 2023. Bousculés par des Uruguayens plus que vaillants et revenus à une petite longueur quelques secondes plus tôt, les hommes de Fabien Galthié se sont enfin révoltés et Peato Mauvaka est allé aplatir pour permettre aux Bleus de porter le score à 20-12.