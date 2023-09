France - Uruguay : Anthony Jelonch s’exprime sur sa titularisation et le capitanat contre l’Uruguay.

Revivez la conférence de presse, tout sourires, d’Anthony Jelonch et de Fabien Galthié avant le match face à l’Uruguay. Tout juste remis d’une longue blessure, le troisième ligne revient sur sa volonté et la détermination qui lui ont permis de réintégrer le groupe du XV de France et de démarrer titulaire pour le deuxième match des Bleus en phase de groupe face à l’Uruguay.