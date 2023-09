Géorgie - Portugal (18-18) : voir l'essai contesté de Zamtaradze

Revivez en vidéo l'essai de Tengizi Zamtaradze lors de la rencontre entre la Géorgie et le Portugal, match comptant pour la 3e journée de la phase de groupes de la Coupe du monde de rugby 2023. A la 78e minute du match joué au Stadium de Toulouse, la Géorgie a marqué un essai dans la douleur et réussi à revenir à hauteur des Lobos, qui filaient vers une victoire surprise. L'arbitre Paul WIlliams a eu besoin de faire appel à l'assistance vidéo à l'arbitrage (MTO) pour demander une validation de cet essai. Celui-ci n'a pas été transformé par Luka Matkava et laissé les deux nations à 18-18.