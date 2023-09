Géorgie - Portugal : voir le résumé du match

Revivez en vidéo le résumé de la rencontre entre la Géorgie et le Portugal, match comptant pour la 3e journée de la phase de groupes de la Coupe du monde de rugby 2023 (poule C). Il y a eu du spectacle, des essais et du suspense lors de ce match joué au Stadium de Toulouse, entre ces deux nations qui appartiennent au tier 2 au classement World Rugby. Les Lelos géorgiens et les Lobos portugais ont eu l'esprit offensif pour le plus grand bonheur du public présent en tribunes.