Géorgie - Portugal : voir tous les essais du match

Revivez en vidéo tous les essais de la rencontre entre la Géorgie et le Portugal, match comptant pour la 3e journée de la phase de groupes de la Coupe du monde de rugby 2023 (poule C). Il y a eu quatre essais lors de cette rencontre très animée jouée au stadium de Toulouse. Deux pour les Lelos de la Géorgie signés Akaki Tabutsadze (2e), Tengizi Zamtaradze (78e). Et deux pour les Lobos du Portugal, marqués par Raffaele Storti (34e, 57e), le joueur de l'AS Béziers rugby qui évolue en Pro D2 en France.