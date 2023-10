Irlande - Ecosse (26-0) : voir la bagarre entre Irlandais et Ecossais !

Revivez en vidéo la bagarre générale lors de la rencontre entre l'Irlande et l'Ecosse, match comptant pour la 4e journée de la phase de groupes de la Coupe du monde de rugby 2023 (poule B). Dans ce match joué au Stade de France, à Saint-Denis (Paris), les joueurs du XV du Trèfle et du XV du Chardon ont eu maille à partir juste après la reprise du jeu en seconde période. Le pilier Pierre Schoeman (Ecosse ) et le talonneur Dan Sheehan (Irlande) sont même passés par-dessus les panneaux publicitaires situés aux bord du terrain ! L'Ecossais Ollie Smith a finalement reçu un carton jaune pour avoir débuté les hostilités avec un croc-en-jambe digne d'un mauvais geste en mode "football".