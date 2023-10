Irlande - Ecosse : tous les essais

Revivez en vidéo tous les essais de la rencontre entre l'Irlande et l'Ecosse, match comptant pour la 4e journée de la phase de groupes de la Coupe du monde de rugby 2023 (poule B). Dans ce match joué au Stade de France, à Saint-Denis (Paris), le XV du Trèfle et le XV du Chardon ont régalé en marquant huit essais. L'Irlande est allée six fois à dame avec James Lowe (2e), Hugo Keenan (26e, 39e), Iain Henderson (32e), Dan Sheehan (44e) et Garry Ringrose (58e). L'Ecosse a marqué deux fois en deux minutes grâce à Ewan Ashman (64e) et Ali Price (65e).