Irlande - Ecosse : voir le résumé en 5 minutes

Revivez en vidéo le résumé version 5 minutes de la de la rencontre entre l'Irlande et l'Ecosse, match comptant pour la 4e journée de la phase de groupes de la Coupe du monde de rugby 2023 (poule B). Dans ce match joué au Stade de France, à Saint-Denis (Paris), le XV du Trèfle et le XV du Chardon ont proposé un match animé mais déséquilibré. L'Irlande a déroulé son rugby pendant une heure en passant six essais à des Ecossais dépassés. Puis, ces derniers ont sauvé l'honneur.