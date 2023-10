Irlande - Nouvelle-Zélande (17-18) : voir l'essai de Gibson-Park

Revivez en vidéo le deuxième essai du XV du Trèfle lors du quart de finale de la Coupe du monde de rugby 2023 entre l'Irlande et la Nouvelle-Zélande. Dans ce match joué au stade de France à Saint-Denis (Paris), les Irlandais sont revenus à un point des All Blacks après un essai de Jamison Gibson-Park. Le demi de mêlée a marqué après un ballon porté irlandais face à un adversaire réduit à 14 après le carton jaune reçu par Aaron Smith. Johnny Sexton a passé la transformation et mis son équipe à 17-18 avant la pause.