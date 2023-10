Irlande - Nouvelle-Zélande (17-25) : voir l'essai de Will Jordan

Revivez en vidéo le troisième essai des All Blacks lors du quart de finale de la Coupe du monde de rugby 2023 entre l'Irlande et la Nouvelle-Zélande. Dans ce match joué au stade de France à Saint-Denis (Paris), les Blacks ont alourdi le score grâce à Will Jordan. L'ailier a reçu un cadeau de Richie Mo'unga, auteur d'une superbe feinte de passe et d'une percée en solitaire en direction des 22m du XV du Trèfle. Jordi Barrett a passé la transformation pour le 25-17.