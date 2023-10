Irlande - Nouvelle-Zélande (24-25) : voir les intenses dernieres minutes du match

Revivez en vidéo la très longue phase de jeu du XV du Trèfle lors du quart de finale de la Coupe du monde de rugby 2023 entre l'Irlande et la Nouvelle-Zélande. Dans ce match joué au stade de France à Saint-Denis (Paris), les Irlandais ont essayé d'aller marquer l'essai de la qualification en demi-finale en toute fin de partie, après avoir récupéré un ballon joué par les All Blacks. Désireux de sa rapprocher du camp irlandais, les Blacks ont joué au pied avec Aaron Smith à la baguette à la 77e minute, ce qui a conduit à une récupération de balle adverse. Par la suite, les coéquipiers de Johnny Sexton ont passé plus de cinq minutes balle en main, avant de buter sur la défense des All Blacks et finalement perdre la rencontre.