Irlande - Nouvelle-Zélande (24-25) : voir l'essai de pénalité de l'Irlande

Revivez en vidéo l'essai de pénalité du XV du Trèfle lors du quart de finale de la Coupe du monde de rugby 2023 entre l'Irlande et la Nouvelle-Zélande. Dans ce match joué au stade de France à Saint-Denis (Paris), les Irlandais sont revenus à un point des All Blacks à la 64e minute après un essai de pénalité accordé par Wayne Barnes, l'arbitre de la rencontre, après un ballon porté irlandais dans les 22m adverses. Codie Taylor, le talonneur des All Blacks, a pris un double carton jaune pour cette séquence.