Irlande - Nouvelle-Zélande : voir le résumé en 5 minutes

Revivez en vidéo le résumé version 5 minutes du quart de finale de la Coupe du monde de rugby 2023 entre l'Irlande et la Nouvelle-Zélande. Dans ce match joué au stade de France à Saint-Denis (Paris), le XV du Trèfle et les All Blacks ont offert le plus beau match de la compétition avec du jeu, cinq essais, des erreurs, des cartons jaunes et surtout un final irrespirable, avec une très longue phase de jeu irlandaise qui restera dans les mémoires et dans l'histoire du Mondial de rugby.